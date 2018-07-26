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пятница, 27 июля 2018 17:09

Гигантская кошка: для животного придумали специальную тренировку
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15-килограммовая кошка Бронсон худеет по специальной диетой
Фото: boredpanda.com
15-килограммовая кошка Бронсон худеет по специальной диетой
15-килограммовая кошка Бронсон худеет по специальной диетой
15-килограммовая кошка Бронсон худеет по специальной диетой
15-килограммовая кошка Бронсон худеет по специальной диетой

Майк Уилсон вместе со своей девушкой Меган Ханниман помогают похудеть своей 15-килограммовой кошке Бронсон. Ее взяли в приюте три месяца назад.

Об этом пишет Вoredpanda.

"Мы не могли прекратить думать о том, как бы было хорошо приютить этого кота и помочь ему потерять несколько килограммов", - рассказывают новые хозяева Бронсона.

После похода к ветеринару оказалось, что это не самец, а самка.

Предполагают, что хозяин просто кормил кота остатками со стола. Пара взялась за изменение рациона и добавила физических упражнений кошки. Как меняется Бронсон показано на странице в Иnstagram.

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Для тяжелых кошек очень важно медленно похудеть, ведь есть риск ожирения печени, является смертельным для животных.

В настоящее время она ест 375 калорий в день. Играет с игрушками по 20 минут в день, а также переносит их вниз, чтобы приходилось подниматься и спускаться обратно.

"Несколько раз мы наблюдали, как она прыгает по лестнице, и озаботились о ее суставах о том, что ей может быть больно. Поэтому решили прекратить это делать, пока она не потеряет больше веса", - делится пара.

Чтобы не слишком нагружать ее ноги, это упражнение заменили на подвижную тарелку. Она перемещается по комнате во время еды, чтобы способствовать ходьбе животного.

boredpanda.com
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