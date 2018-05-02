Джордж Мартин выпускает новую книгу из серии "Игры престолов"

Джордж Мартин выпускает очередную серию "Игры престолов". Фото: Без Табу

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин анонсировал выход уже в этом году новой книги из серии романов "Песнь льда и пламени". Однако это будет не долгожданная шестая часть серии под названием "Ветры зимы", а книга, которая рассказывает предысторию династии Таргариенов - "Пламя и кровь".

Ожидается, что книгу можно будет купить в магазинах по всему миру уже в ноябре этого года. Что же касается "Ветров зимы", то на нее придется еще подождать, хотя писатель обещал завершить и выдать ее тоже в 2018 году. "Нет, зима не приходит ... По крайней мере, не в 2018 году. Вам придется подождать "Ветры зимы"", - написал он в своем блоге.

Новинка - "Кровь и пламя" - выпустит издательство Ballantine Bantam Dell. Мартин подчеркивает, что это - первый том, а значит, следует ожидать продолжения. По словам писателя, сюжет книги будет завязан на истории династии Таргариенов "от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III - с их женами, войнами, братьями, сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и тому подобным". То есть события будут происходить за 300 лет до главной борьбы за Железный трон.

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На основе серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" американский телеканал HBO снял популярный сериал "Игра престолов". Сейчас на телевидении вышли семь сезонов. Финальный сезон планируется на 2019 год. По данным HBO, он будет состоять из шести серий. Джордж Мартин участвует в работе над сериалом как исполнительный продюсер.