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четверг, 10 октября 2019 01:35

Датский фотограф показала, как выглядит смерть: устрашающие фото
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Датский фотограф Кэтрин Эртманн в своем фотопроекте About Dying ("О смерти") решила показать смерть такой, как она есть. Рассказать людям, что жизнь каждого когда-нибудь закончится, и этот факт нужно принять и осознать.

Снимки Эртманн сделаны в морге и довольно тяжелы для просмотра. Однако автор фотопроекта таким образом напоминает о том, что смерть – одна из немногих вещей, перед которой равны люди любого пола, возраста, языка и национальности, а время – драгоценный подарок, который нужно использовать пока мы живы.

Получив разрешением Института патологической анатомии, фотограф попала в хранилище тел, получила доступ к столу для вскрытий, к крематорию и часовне, где проводятся посмертные ритуалы.

Эртманн в своем фотопроекте рассказывает о загадочном путешествии умершего от момента смерти до погребения. Она запечатлела этапы смерти, включая вскрытие и кремацию, в спокойной и подробной манере. Эртманн приподнимает завесу тайны вокруг этих процессов, о которых люди не задумываются, пока это не коснется кого-то из близких.

Автор фотопроекта сравнивает неизвестность, в которую попадает человек при появлении на свет, с темнотой пути от момента смерти до последнего прощания.

"Гораздо сложнее, когда сюда попадают те, кто слишком молод для смерти. Те, у кого впереди должно было быть еще много впечатлений. Особенно маленькие дети. В остальном я воспринимаю это как такое же естественное явление, как рождение. От него нельзя спрятаться", — говорит Михаэль Петерсен, руководитель службы в часовне.

"О смерти", фотопроект Кетрин Эртманн
"О смерти", фотопроект Кетрин Эртманн
"О смерти", фотопроект Кетрин Эртманн
"О смерти", фотопроект Кетрин Эртманн
"О смерти", фотопроект Кетрин Эртманн

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