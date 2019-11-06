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среда, 06 ноября 2019 11:56

Дайверы выловили 900 бутылок 100-летнего алкоголя

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Дайверы выловили 900 бутылок 100-летнего алкоголя
Со дна моря выловили 900 бутылок алкоголя. Фото: 24tv.ua

Команда шведских и исландских дайверов обнаружила на дне Балтийского моря 600 бутылок редкого коньяка и 300 бутылок ликера, которые сейчас не производятся.

Элитный алкоголь находился на дне моря со времен российского царя Николая II, пишет 24tv.ua

Обломки корабля обнаружили еще 20 лет назад, но никто не решался добраться до него.

Груз перевозило судно в 1917-м из Франции в Российскую империю по заказу царя Николая Романова.

Алкоголь в то время считался контрабандой. Судно во время переправки затопила немецкая подлодка.

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Дайверы обнаружили в Северном море неподалеку от побережья Норвегии затонувший нидерландский корабль XVIII в. Считают, что команда торговой шхуны Juffrau Elisabeth не справилась с управлением и покинула судно.

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