Что нельзя делать на Хлебный Спас

По украинской традиции, в этот день молодые девушки приносили матерям гроздья калины. Фото: kvitkoviy-ray.com.ua

29 августа православная церковь отмечает перенесение Нерукотворного Образа Спасителя из города Эдессы в Константинополь. В народе этот день называют Нерукотворный Спас.

Этот праздник также другие народные названия: Ореховый, Хлебный, Полотняный, Малый, Холодный, третий Спас.

В этот день была традиция продавать на ярмарках полотно, святить в церкви дидух из колосьев нового урожая и хлеб, испеченный из нового зерна. Несли в церковь на освящение также и орехи, полотна и лен.

Приметы этого дня

Хороший урожай орехов - в следующем году будет хороший урожай хлеба.

Найти сегодня орех двийчатку или тройчатку - к быстрому богатства.

Этот день благоприятен для поездок - все задуманное осуществится.

Если в этот день хорошая погода, то зима будет короткой, а весна - ранней.

Ореол навкоо месяца предвещает дождь на следующий день.

Бледные звезды - к ясной и сухой погоды.

Запреты этого дня

Выбрасывать или наступать на хлебные крошки в этот день считается большим грехом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Третий Спас и именины мучеников: что отмечают в церкви 29 августа

Стоит отметить, что этнографы-исследователи не нашли в древних украинских традициях обрядовых обычаев, присущих Ореховом Спаса. Традиции были характерны для сел на территории России. Это можно понять хотя бы потому, что обжинки в Украине заканчиваются гораздо раньше.

Для Украины этот день было характерным отмечать только "попразднство Успения Богородицы". Об этом писали исследователи украинских традиций - в частности, народовед Василий Скуратовский и этнограф Олекса Воропай - кроме упомянутого попразднства, не описывают никаких других украинских обрядов сей день. Фантазиями считает традиции жатвы на "третьего Спаса" доктор исторических наук и профессор Валентина Борисенко.

А вот у украинцев в это время происходили девичьи инициации: к группе девушек на выданье принимали новеньких. Этот обряд проводился у куста калины - символа богини воды, которую висаживали у источников, колодцев или где-то в лесу или на лугу.

По обычаю, каждая девушка должна была в этот день торжественно отдать своей матери хоть несколько калиновых веточек с гроздьями ягод, а и при этом обязательно благословляла: выражала пожелание добра дочери.

Россияне считали "третий Спас" последним днем ​​отлета ласточек в теплые края. В то время как для украинцев днем ​​отлета ласточек считают день Семена - 14 сентября.

По народным приметам россиян, если в этот день журавли улетают в теплые края, то на Покров будет мороз. Однако, Украина журавли улетают в теплые края в конце сентября, и никогда - в августе.

В воскресенье 29 августа День ангела отмечают владельцы таких имен: Анна, Герасим, Демид, Александр, Константин, Степан, Яков и Аким. Для тех, кто выбирает как назвать ребенка, Gazeta.ua предлагает узнать значение имен.