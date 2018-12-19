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среда, 19 декабря 2018 09:42

Блондинка на электромобиле подорвала сеть: курьезное видео

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Блондинка на электромобиле подорвала сеть: курьезное видео
В интернете стало вирусным видео с девушкой, которая пытается заправить бензином электромобиль. Фото - merezha.co

В интернете стало вирусным видео с девушкой, которая пытается заправить свою машину. Автолюбительница хотела залить бензин в электромобиль Tesla. Забавные кадры сняли мужчины, которые сидели в машине позади блондинки и ждали своей очереди.

Видео со смешным инцидентом быстро разлетелась по всей сети и собрало тысячи лайков и комментариев.

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"Как она определила, что ей нужен бензин?!" - написал один из комментаторов.

Пользователи сети сошлись на том, что этот курьезный эпизод как нельзя лучше иллюстрирует все анекдоты про блондинок. И порадовались, что девушка не стала лить топливо в зарядное устройство, иначе это могло бы иметь катастрофические последствия.

Сеть подорвало видео филиппинским артистом, который танцует на 15 см каблуках. Мужчина надел синие трусы и кремовые туфли с танкеткой. С эмоциями воспроизводит сексуальные движения прямо посреди улицы.

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19
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