Язык тела и жестов: как распознать человека, не услышав от него ни слова - 7 советов эксперта

Идея читать людей, как открытую книгу, не услышав от них ни единого слова, нравится многим. Будь то наш новый знакомый, любимый мужчина или известный политик, выступающий с телеэкрана, – мы всегда, осознанно или нет, наблюдаем не только за тем, что он говорит, но и как он двигается.

Как считают психологи, за счет мимики, жестов и прочих невербальных сигналов мы, люди, получаем около 80% информации. И лишь остальные 20% – это слова, речь, тексты и так далее. Эти знания особенно ценны для представителей определенных профессий: психологов, бизнесменов, политиков, звезд и, конечно же, спецагентов. Джо Наварро, бывший сотрудник ФБР, а ныне популярный автор и коуч по чтению и использованию языка тела, рассказываеткак можно выстроить продуктивное общение с собеседником, практически не разговаривая с ним.

Следите за руками

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Нет, не за тем, где они находятся и как двигаются (хотя и это важно), а за их состоянием: за ногтями, за ухоженностью кожи и за чистотой. Зачем? Чтобы произвести благоприятное первое впечатление – а оно, как известно, формируется у людей менее чем за секунду, так что времени в обрез. Но почему именно руки? Ведь "встречают-то по одежке".

В современном обществе одежда не всегда является верным индикатором богатства и статуса человека, ведь мода очень переменчива, а представления о прекрасном у всех разные. Между тем, одна истина остается актуальной как в наше время, так и сто лет назад: хорошее здоровье – это признак успешного человека, ведь на то, чтобы его поддерживать нужно время, деньги и ум. А показателем здоровья является ухоженный внешний вид.

Интересно, что волосы и лицо, тоже не самый верный показатель, так как наши прически и макияж (у мужчин это может быть борода) также зачастую зависят от моды. А вот руки – другое дело: они либо ухоженные, либо нет.

Приветствуйте правильно

Рукопожатие – это универсальная форма приветствия людей практически по всему миру, но, как известно, даже этому жесту обучены немногие. Например, собственной, весьма противоречивой техникой здороваться с людьми известен президент США Дональд Трамп, зачастую устраивающий из рукопожатий импровизированное соревнование, кто сильней. Кто-то вступает с главой Белого дома в эту забавную игру, а кто-то, напротив, начинает злиться.

Рукопожатие Трампа – не самый лучший пример для подражания. При первом знакомстве с кем-то вам важно расположить собеседника к себе, а не оттолкнуть: соответственно, сильно сжимать его руку не стоит (впрочем, и подавать совсем расслабленную ладонь – тоже не лучший выход). Важно: пожав руку человеку, сделайте шаг назад, чтобы определить, на каком расстоянии ему комфортнее с вами общаться. И вы обнаружите, что люди подсознательно оценят этот жест.

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Как показать интерес

Один из самых быстрых и верных способов – с помощью мимики и движений головой. Например, вы можете высоко поднять брови и продемонстрировать не просто интерес, а здоровое любопытство к предмету беседы или к самому человеку. Еще одному приему будет полезно поучиться у принцессы Дианы – наклон головы чуть в сторону. Вероятно, такой жест относит нас к чему-то подсознательно-рефлекторному (вспомните, как наклоняют голову собаки, когда пытаются понять, что вы им говорите). В конце концов, человек способен правильно считать этот жест уже с двухнедельного возраста.

Фото: ua.depositphotos.com

Как показать безразличие

Вероятно, вы и сами замечали, что когда вы расслаблены и заинтересованы в общении с кем-то, вы невольно можете склониться к собеседнику и принять более открытую позу, оставив без защиты такие уязвимые части тела, как, скажем, живот или грудь. Когда же вы, напротив, не желаете общаться, вы "закрываетесь" (самый яркий пример – скрещенные руки). С другой стороны, о значении скрещенных рук и ног знает практически каждый, однако мало кто обращает внимание на другую часть тела – запястья. Но именно они – самый верный индикатор заинтересованности, ведь если руки и ноги контролировать умеют многие, то запястья зачастую "живут собственной жизнью".

Во время свидания, вечеринки или деловой встречи обратите внимание, как ваш собеседник держит бокал или, скажем, сигарету. Положительно настроенный человек будет чаще разворачивать к вам ладонь, тогда как безразличный будет демонстрировать ее тыльную сторону.

Как оказать поддержку

Фото: ua.depositphotos.com

Как мы успокаиваем ребенка, когда он плачет? Слова ведь помогают не всегда. Мы обнимаем малыша, гладим его по головке. Так и со взрослыми. Если кто-то сильно расстроен – просто обнимите его. А если тактильное общение неуместно?

Один из самых простых способов успокоить человека и дать ему почувствовать себя в своей тарелке – просто встать рядом с ним, а не напротив него. Таким образом, вы как бы говорите: "Я на вашей стороне"". Это один и самых честных и естественных способов выразить эмпатию.

Демонстрация уверенности

С годами канцлер Германии Ангела Меркель особенно пристрастилась к одному жесту – "руки домиком". Ангела демонстрирует его практически на каждом своем публичном выступлении, что является признаком уверенности в себе и своих словах или же способом обрести эту самую уверенность. Этот жест используют многие политики ("домик" может "смотреть" как вверх, так и вниз), и такое расположение рук настолько для нас естественно, что порой его демонстрируют даже слепые от рождения люди.

Как распознать лжеца

Не существует какого-то определенного и надежного метода распознать обман. Впрочем, можно запомнить простую формулу: "Лжец всегда пытается убедить, тогда как искренние люди лишь сообщают информацию". Но все таки, люди очень плохо умеют распознавать обман как таковой. Зато мы блестяще понимаем, когда что-то идет не так. На это чувство и нужно ориентироваться.

Супруга короля Иордании Абдаллы II Рания всегда вызывает симпатию у собеседника и у всех остальных. Поза внимательного слушателя (корпус слегка наклонен вперед) проявлению этой симпатии, несомненно, способствует. Многие специалисты считают, что фирменная поза Рании идеальна для ведения переговоров.