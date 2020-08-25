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вторник, 25 августа 2020 11:28

Садовые дорожки: показали варианты на любой кошелек
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В садовых дорожках сочетают несколько цветов
Фото: idei-dekoru.com
В садовых дорожках сочетают несколько цветов
В садовых дорожках сочетают несколько цветов
В садовых дорожках сочетают несколько цветов
В садовых дорожках сочетают несколько цветов

Наличие ухоженных изящных садовых дорожек придает саду элегантности и создает приятное впечатление о хозяине участка.

Натуральный камень на сегодняшний день остается наиболее долговечным и статусным материалом для покрытия. Используют мрамор, лабрадорит, гранит, базальт, известняк и песчаник.

Большим спросом пользуется природный камень, формируемый в пластины - плитняк. Эффектно выглядят каменные дорожки, соседствующих с посадками декоративных хвойных кустарников. Камень хорошо комбинируется с галькой, открывая поле для фантазии.

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Садовые дорожки из тротуарной плитки пользуется большой популярностью из-за устойчивость к температурным перепадам. Широкая цветовая гамма и разнообразие форм делают этот материал универсальным в различных дизайнерских решениях.

Есть вариант также деревянных дорожек, которые можно сочетать с гравием или галькой. Они придают саду естественный вид.

Цветник или клумба выглядит ухоженнее с садовой присыпкой. Она бывает разных цветов и форм. Удачно организована клумба может отвлечь внимание от дефектов на стене или фундаменте дома.

Материал используют для обрамления границ цветников, устройство садовых дорожек.

sad.ukr.bio
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