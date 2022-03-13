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воскресенье, 13 марта 2022 13:39

"Знаю, кого нужно расстрелять" - Ким составляет списки любителей "русского мира"

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&quot;Знаю, кого нужно расстрелять&quot; - Ким составляет списки любителей &quot;русского мира&quot;
УП Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким обратился к жителям Николаевщины, которые симпатизируют или способствуют оккупантам. Откровенно сказал, их будет ждать народный суд.

"Знаю что меня слышат обе стороны. И те, кто симпатизирует оккупантам и надеются, что по социальной лестнице поднимутся вверх. Знайте, что списки предателей, которые готовятся помогать оккупантам, уже есть. Их немного, но есть. В то же время есть куча людей, которые говорят: "я знаю, кого нужно расстрелять". Я наведу порядок". Накажем каждого изменника. Это будет делать не ВСУ, а народный гнев!, - заявив Виталий Ким.

Оккупанты бомбят город, чтобы посеять панику. Но потихоньку освободим каждое село и город, подчеркнул Ким.

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"На временно оккупированных территориях окупанты ведут себя как мразь. Забирают у людей продукты. Прячутся в подвалах. Но их потихоньку выгоняем", - заметил глава Николаевщины.

Сегодня в Николаеве погибли 9 человек, еще несколько местных жителей ранены. Это произошло на проспекте Героев Украины в районе остановки Ателье в результате российской бомбардировки.

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