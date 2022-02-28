ВСУ уничтожили самолет РФ, обстреливавший Сартану и Мариуполь

Вражеский самолет российских оккупантов вчера четырежды обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Фото: zaxid.net

Вооруженные силы Украины, Национальная гравадия и полк "Азов" уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и районы Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

"Наши уважаемые военные - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских оккупантов, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Слава нашим защитникам! Слава нашим героям! Слава Украине!", - написал Бойченко.

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28 февраля российский агрессор обстрелял из "Градов" Мариуполь Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома. От атаки агрессора пострадали три человека. Оккупационные войска Российской Федерации также нанесли авиаудар по поселку Сартаны в Донецкой области.