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пятница, 26 июля 2019 04:25

Впервые откроют кабинет, где споры можно решить без суда

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  В Виннице откроют бесплатный кабинет медиации. Фото: radako.com.ua
В Виннице откроют бесплатный кабинет медиации. Фото: radako.com.ua

В Виннице откроют кабинет медиации. В нем жители города и области смогут решать свои семейные и наследственные споры с помощью медиатора (посредника - Gazeta.ua) на безвозмездной основе. Это альтернативный способ решить конфликт, не обращаясь в суд.

Кабинет будет функционировать на базе Винницкого местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи по адресу улица Порика, 29. Он будет вторым в Украине. Первый открыли в Одессе.

Специалисты будут предлагать клиентам решать спор или конфликт с помощью медиации, используя пошаговый алгоритм. Медиацию можно успешно применять в гражданских делах.

Благодаря этому, можно будет уменьшить расходы бюджетных средств на оплату услуг адвокатов и количество дел, которые будут передаваться в суд.

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Медиация — вид альтернативного урегулирования споров, метод решения споров с привлечением посредника, который помогает сторонам конфликта наладить процесс коммуникации и проанализировать конфликтную ситуацию таким образом, чтобы они сами смогли выбрать тот вариант решения, который бы удовлетворял интересы и потребности всех участников конфликта.

В отличие от формального судебного или хозяйственного процесса, во время медиации стороны достигают согласия сами — медиатор не принимает решение за них.

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