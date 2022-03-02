Войска Беларуси приведены в боевую готовность – Минобороны Украины

В Минобороны предупреждают, что Белоруссия может поддержать агрессора. ФОТО: facebook.com

Беларусь может поддержать российских оккупантов. Ее войска приведены в боевую готовность и находятся у границ с Украиной.

С 24 февраля с территории Беларуси по Украине систематически наносятся ракетные удары, сообщает Министерство обороны на странице ведомства в фейсбуке.

"В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, подмечено движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районы населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск. По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии", - отметили в Минобороны.

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Противник продолжает цинично пренебрегать нормами Международного гуманитарного права при ведении боевых действий, добавили в ведомстве.

"Группировки Вооруженных Сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям. Зло будет наказано", - заявили в Министерстве.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.