В львовском университете разоблачили нарколабораторию

Правоохранители обнаружили и обезвредили производство метадона, расположенное прямо в одном из университетов Львова.
Заведующий лабораторией вуза вместе с сообщниками успел продать опасного наркотика почти на 2 миллиона гривен, рассказала прокурорка Львовской области Ирина Диденко в фейсбуке
Правоохранители не указывают название университета, где обнаружили нарколабораторию, и учреждения, в котором работали другие участники схемы.
Сотрудники прокуратуры задокументировали изготовление метадона весом в 3 килограмма и ценой более 1,8 миллиона гривен.
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Ранее в Житомире разоблачили группировку, которая наладила схему сбыта лекарственных наркотических препаратов на территории города.
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