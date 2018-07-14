 
Ексклюзивы
1/5
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 414
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
1 Просмотров: 711
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3321
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
1 Просмотров: 684
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 7983
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
Большинство из окружения Порошенко - сообщники, которые много знают - Гнап
2 Просмотров: 1467
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Разведенные супруги, вынужденные жить вместе: какое будущее ждет коалицию в Раде
Просмотров: 612
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
Гнап о коррупции: "Система оправилась и ушла в контрнаступление"
1 Просмотров: 1107
Затронет ли Украину фондовый кризис
Затронет ли Украину фондовый кризис
Просмотров: 3312
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Украинцы снова почувствуют экономический кризис - эксперт
Просмотров: 3051
Фото
Все фото
5
3
9
3
6
Дети угорели в доме, где их закрыл отец
Дети угорели в доме, где их закрыл отец
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Назывались журналистами: гастролеры собирали деньги на армию
Неизвестные отрезали головы щенкам (фото +18)
Неизвестные отрезали головы щенкам (фото +18)
Прислал крики заложников: шантажист угрожал убить 20 детей
Прислал крики заложников: шантажист угрожал убить 20 детей
Часть балкона рухнула вместе с женщиной
Часть балкона рухнула вместе с женщиной
Видео
Все видео
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Цветы на дороге: активисты нашли способ, как латать ямы
Цветы на дороге: активисты нашли способ, как латать ямы
Самоубийца покончил с жизнью под колесами трамвая
Самоубийца покончил с жизнью под колесами трамвая
Мужчина бросил гранату в подпольное казино
Мужчина бросил гранату в подпольное казино
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Переселенца избили, потому что не разговаривал на украинском
Интервью
1/5
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 2961
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24409
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1341
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1305
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
Война идет ради того, чтобы Крым остался в России, а Украина не вступила в НАТО
9 Просмотров: 39647
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
13 июля 2018
1 Просмотров: 279
Чи можуть сімейні цінності бути ліберальні?
суббота, 14 июля 2018 03:28

Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета

  Комментировать
Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета
Мост через Прут возвели более века назад. Фото: photos.wikimapia.org

Одну из самых интересных рукотворных сооружений украинских Карпат - виадук в Ворохте сняли с высоты птичьего полета.

Мост через Прут возвели больше века назад - еще во времена Австро-Венгерской империи, - об этом пишут 24 Новини.

Это один из старейших и самых длинных каменных арочных мостов Европы. Его длина достигает 200 метров, а протяженность центральной арки - 30 метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали давние отели, в которых живут привидения

Сейчас мост не функционирует, а лишь выполняет роль исторического памятника.

Украина становится все более привлекательной для иностранных туристов. В сети появляются промо-ролики достопримечательностей, которые поражают своей красотой.Новое видео Хустского замка очаровало пользователей Facebook.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июля

"Боевое крещение для российских наемников" - боевик рассекретил штурм Дебальцево

Возле Луганска сбили самолет Ан-26

Крепость разобрали на сувениры

Самое читаемое
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
Веревки, нож и голое тело: показали обольстительных женщин-ама прошлого века
26
 1 Просмотров: 401701
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
Бывшая девушка Джастина Бибера позирует обнаженной на яхтах и раритетных спорткарах
46
 Просмотров: 99708
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
Ирина Шейк топлесс снялась в откровенной фотосессии
9
 2 Просмотров: 50491
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
Горячее лето: супермодели без бюстгальтера гуляют в жару
30
 Просмотров: 36100
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
5
 19 Просмотров: 33239
Другие регионы
В кукурузе нашли разбитый самолет, есть погибшие
В кукурузе нашли разбитый самолет, есть погибшие Просмотров: 2673
70-летняя водитель насмерть переехала ребенка на обочине
70-летняя водитель насмерть переехала ребенка на обочине Просмотров: 1764
Иностранка месяц бродила в украинском лесу
Иностранка месяц бродила в украинском лесу Просмотров: 1386
Цветы на дороге: активисты нашли способ, как латать ямы
Цветы на дороге: активисты нашли способ, как латать ямы
 Просмотров: 162
Дети угорели в доме, где их закрыл отец
Дети угорели в доме, где их закрыл отец
5
 Просмотров: 792
Больше всего комментируют
19
Самоликвидировался: российский наемник умер на родине
11
Шевченко дал победный совет российским футболистам
10
Украинцы никогда не простят и будут мстить - Наев о войне в Донбассе
8
Нардеп Пинзеник сообщил подробности "аварии" под Радой
4
Сколько украинцев выступают против русскогого языка как сударственного
Голосов: 1016
Голосование Кто выиграет Кубок мира по футболу-2018?
  • 1) Франция
  • 2) Хорватия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua