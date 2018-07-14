Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета

Одну из самых интересных рукотворных сооружений украинских Карпат - виадук в Ворохте сняли с высоты птичьего полета.
Мост через Прут возвели больше века назад - еще во времена Австро-Венгерской империи, - об этом пишут 24 Новини.
Это один из старейших и самых длинных каменных арочных мостов Европы. Его длина достигает 200 метров, а протяженность центральной арки - 30 метров.
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Сейчас мост не функционирует, а лишь выполняет роль исторического памятника.
Украина становится все более привлекательной для иностранных туристов. В сети появляются промо-ролики достопримечательностей, которые поражают своей красотой.Новое видео Хустского замка очаровало пользователей Facebook.
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