Старинный мост в Карпатах показали с высоты птичьего полета

Мост через Прут возвели более века назад. Фото: photos.wikimapia.org

Одну из самых интересных рукотворных сооружений украинских Карпат - виадук в Ворохте сняли с высоты птичьего полета.

Мост через Прут возвели больше века назад - еще во времена Австро-Венгерской империи, - об этом пишут 24 Новини.

Это один из старейших и самых длинных каменных арочных мостов Европы. Его длина достигает 200 метров, а протяженность центральной арки - 30 метров.

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Сейчас мост не функционирует, а лишь выполняет роль исторического памятника.

Украина становится все более привлекательной для иностранных туристов. В сети появляются промо-ролики достопримечательностей, которые поражают своей красотой.Новое видео Хустского замка очаровало пользователей Facebook.