Создали мусоросортировочную станцию на колесах

В Севериновский общине Винницкой области появилась мусоросортировочная станция на колесах.

Ее конструкция позволит работать с мусором на территории двух сельских советов, входящих в ОТГ - Севериновский и Чернятинский, пишет Винница.info.

Приобрели технику на средства экологического фонда - 85% стоимости профинансировали из областного бюджета, еще 15% - из местного.

Мобильный мусоросортировочный комплекс имеет загрузочное устройство, конвейер, дизель-генератор, пресс, УФ-лампы, систему вентиляции кабины, освещение.

Вагончик можно перемещать на разные локации с помощью обычного трактора.

Универсальный загрузочный устройство позволяет работать с контейнерами различного типа и объема, отходы разделяют на отдельные баки на четыре фракции: ПЭТ-тара, бумага, картон, стекло.

Стоимость мобильного мусоросортировочного комплекса - 2 миллиона 236 тысяч гривен. Изготовили его на харьковском предприятии Greenex Eco.

Производители говорят, что комплекс можно перемещать на разные локации с помощью обычного трактора.

"По нашим подсчетам, комплекс может обрабатывать до 600 килограммов в час. Подъемные механизмы позволяют. Подъезжает контейнер, загрузочный механизм поднимает его, перебрасывает. В середине стоят ультрафиолетовые лампы для обеззараживания. Кабина оборудована системой вентиляции, электроснабжением. Можно регулировать скорость движения конвейерной ленты. Отходы сортируются в бачки", - отмечают в Greenex Eco.

В кабине станции может одновременно работать от 2 до 4 человек.

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На Полтавщине разработали уникальную мобильную линию для сортировки мусора. Аналогов этому техническому решению в Украине нет, говорят специалисты. Инновационность сортировочной линии заключается в размещении оборудования в автоприцепе - без привязки к месту. Мобильную станцию могут быстро развернуть в месте накопления отходов. Это позволяет сэкономить на доставке мусора к месту сортировки. Владельцы линии получать доходы от сдачи на вторичную переработку отсортированного по фракциям мусора.