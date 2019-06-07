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суббота, 08 июня 2019 04:15

Составили рейтинг самых красивых городов Украины
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Фото: facebook

Винница вошла в ТОП-20 самых красивых городов Украины.

Она опередила Ужгород, Каменец-Подольский и Яремче, говориться в сообщении Винницкой европейской стратегии.

По версии составителей рейтинга самые красивые места в Виннице - Набережная реки Южный Буг, Фонтан "Рошен", Национальный музей-усадьба Пирогова, Водонапорная башня, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Еврейский квартал - Ерусалимка, Центральный городской парк, Винница в миниатюре.

"Нет! Лучший Каменец-Подольский с его каньонами, его атмосферой. А какие приветливые люди там", - пишет под сообщением Мария Бурлаченко.

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Первое место в ежегодном рейтинге комфортности городов Украины занял Харьков.

Харьков набрал 67,1 баллов из 100 возможных. В пятерку самых комфортных городов Украины также входят Винница (61,5), Киев (55,9), Львов (55,8) и Одесса (52,5).

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Голосов: 1715
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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