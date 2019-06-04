"Скорая" сбила 14-летнюю девушку на пешеходном переходе

20 минут

В Виннице водитель скорой помощи сбил 14-летнюю девушку.

Авария произошла на пешеходном переходе у Лесопарке. Девушка переезжала дорогу, а не переходила. В это время неслась машина скорой помощи. Работала сирена и были включены проблесковые маячки, пишет 20 минут.

Водитель пытался избежать столкновения, но все же задел велосипедистку и сбил островок безопасности.

Девушку с тяжелыми травмами забрали в реанимацию другая "скорая".

"Скорость СМП не позволила бы избежать наезда. Водитель по возможности сманеврировал налево. Девочка, к сожалению, пренебрегла правилами дорожного движения, не обратила внимание на препятствие слева, не пропустила карету "скорой", - пишет в Facebook свидетель аварии Оксана Пастух.

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