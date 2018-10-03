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среда, 03 октября 2018 17:16

Сами себе хозяева: крестьяне собственноручно ремонтируют дорогу

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Сами себе хозяева: крестьяне собственноручно ремонтируют дорогу
Крестьяне сами ремонтируют дороги

В селе Ковалевка на Полтавщине местные жители начали ремонтировать дорогу областного значения без помощи администрации. Собственноручно закладывают ямы асфальтом.

Дорога областного значения проходит через село и соединяет две трассы - "Киев-Харьков" и дорогу на Сумы. Через постоянное движение грузовиков человеческие дома разрушаются.

Областные службы пренебрегают этой проблемой. Население требует передачу этой дороги на сельское содержание и запретить движение грузовиков через Железнодорожное-Ковалевку.
Пока сельский совет не имеет права выделять на эту дорогу деньги согласно. Так написал в своем Facebook Александр Бублик, сельский председатель Ковалевки.

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Сейчас ремонт проходит на средства благотворителей.

Летом жители Ковалевки в знак протеста перекрывали дорогу. Потом поставили шлагбаум и не пропускали грузовики.

В Полтаве десятки водителей-активистов перекрывали дорогу Киев - Харьков-за плохого состояния проезжей части. Лежали колеса, инструменты как намек на аварийность участка. Исходили не только водители, но и местные жители.

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03
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