Сами себе хозяева: крестьяне собственноручно ремонтируют дорогу

Крестьяне сами ремонтируют дороги

В селе Ковалевка на Полтавщине местные жители начали ремонтировать дорогу областного значения без помощи администрации. Собственноручно закладывают ямы асфальтом.

Дорога областного значения проходит через село и соединяет две трассы - "Киев-Харьков" и дорогу на Сумы. Через постоянное движение грузовиков человеческие дома разрушаются.

Областные службы пренебрегают этой проблемой. Население требует передачу этой дороги на сельское содержание и запретить движение грузовиков через Железнодорожное-Ковалевку.

Пока сельский совет не имеет права выделять на эту дорогу деньги согласно. Так написал в своем Facebook Александр Бублик, сельский председатель Ковалевки.

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Сейчас ремонт проходит на средства благотворителей.

Летом жители Ковалевки в знак протеста перекрывали дорогу. Потом поставили шлагбаум и не пропускали грузовики.

В Полтаве десятки водителей-активистов перекрывали дорогу Киев - Харьков-за плохого состояния проезжей части. Лежали колеса, инструменты как намек на аварийность участка. Исходили не только водители, но и местные жители.