Россия использовала 80% боевого потенциала – Пентагон

 
Ексклюзивы
1/5
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Российская экономика уже в пике. Могут потерять еще 40% доходов
Просмотров: 1872
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Путин хочет полной капитуляции Украины. Полного покорения. Этого не будет – Маринович
Просмотров: 1917
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
"Стоит вопрос о выживании Европы" - чем Украине поможет членство в ЕС
Просмотров: 6970
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Нужно требовать полное экономическое эмбарго для России – Сушко
Просмотров: 1278
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
В РФ заканчивается орудие и войска первой полосы. Санкции почувствуют с понедельника – политолог-международник
Просмотров: 13158
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
"Путин повторяет две ошибки Гитлера" - почему в РФ не удался блицкриг
Просмотров: 13123
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
Просмотров: 3393
России некого выводить в бой – Жданов
России некого выводить в бой – Жданов
1 Просмотров: 17640
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
У Путина было три цели в Украине. Он все проиграл – военный эксперт
Просмотров: 105547
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Почему до сих пор Россию не отключили от SWIFT и какие последствия будут
Просмотров: 7515
Фото
Все фото
4
5
10
10
3
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Геноцид: оккупанты сбросили бомбы на гражданских в Житомире
Семья сгорела мгновенно: во время атаки на телебашню погибли прохожие
Семья сгорела мгновенно: во время атаки на телебашню погибли прохожие
Пятеро погибших и искалеченные: показали последствия удара по телевышке в Киеве
Пятеро погибших и искалеченные: показали последствия удара по телевышке в Киеве
Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
Путин хочет истреблять украинские города, как Грозный, будет более жестокий – что пишет о нас мировая пресса
Оккупанты бомбили десятки школ и садиков на Киевщине: показали фото
Оккупанты бомбили десятки школ и садиков на Киевщине: показали фото
Видео
Все видео
Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими
Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими
В Житомире обстреляли базу украинских десантников и жилой дом
В Житомире обстреляли базу украинских десантников и жилой дом
Россияне обстреляли Харьков из истребителей
Россияне обстреляли Харьков из истребителей
Раненых сами убивают - пленник россиянин пожаловался СБУ
Раненых сами убивают - пленник россиянин пожаловался СБУ
Оккупанты "Градами" сожгли Баштанку
Оккупанты "Градами" сожгли Баштанку
Интервью
1/5
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
"Россию могут остановить только несоизмеримые потери военных и массовое уничтожение техники" - полковник
Просмотров: 5544
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
1 Просмотров: 16596
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
1 Просмотров: 10314
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 6381
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 1026
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
01 марта 2022
Просмотров: 369
Іван Михайлович
Чомусь він з'явився мені на горищі. На горищі дідової сільської хати, в сутінках, що пахли пилом і сухими качанами. Ні, я й раніше чув це ім'я, й ...
среда, 02 марта 2022 02:32

Спецтема: Напад Росії на Україну

Россия использовала 80% боевого потенциала – Пентагон

  Комментировать
Россия использовала 80% боевого потенциала – Пентагон
Российские оккупанты массово попадают в плен. РФ использовала 80% своего боевого потенциала, который собирала на границе с Украиной. ФОТО: скриншот

Российские оккупанты направили на агрессию 80% всего боевого потенциала, который сосредотачивали на границах с Украиной.

Об этом заявил один из чиновников Пентагона во время телефонной конференции, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что сейчас они задействовали более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно. Так что более 80% боевой мощи России сейчас находится в Украине. Основное наступление на Киев в основном остается там, где было вчера, следовательно, ни одного заметного движения со стороны россиян, надвигающихся с севера", – заявил американец.

Россияне готовятся взять Харьков в осаду. Для этой цели они могут подготовить пусковые установки с термобарическими, вакуумными бомбами, добавил чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Войска Беларуси приведены в боевую готовность – Минобороны Украины

Однако подтверждение этой информации в США не предоставили.

Ранее в США заявляли, что боевой дух российской армии сильно снизился из-за отпора Вооруженных сил Украины и населения.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россия использовала 80% боевого потенциала – Пентагон». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
В Россию начали прибывать мешки с трупами и эшелоны с ранеными
 1 Просмотров: 66586
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
 3 Просмотров: 49658
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
Под Киевом уничтожили 50 военных РФ и захватили ценные документы
7
 Просмотров: 42375
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ
В Украине уничтожили командира специального отряда Росгвардии – российские СМИ Просмотров: 37367
В Житомире сотни людей швыряли &quot;коктейль Молотова&quot; в &quot;российские танки&quot;
В Житомире сотни людей швыряли "коктейль Молотова" в "российские танки"
7
 Просмотров: 36526
Регионы
В результате обстрелов погиб известный украинский ученый
В результате обстрелов погиб известный украинский ученый Просмотров: 45
В Харькове высадился вражеский десант
В Харькове высадился вражеский десант Просмотров: 585
Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими
Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими
 Просмотров: 432
Войска Беларуси приведены в боевую готовность – Минобороны Украины
Войска Беларуси приведены в боевую готовность – Минобороны Украины Просмотров: 612
Российским оккупантам насыпали Байрактаром – обезвредили 180 единиц техники
Российским оккупантам насыпали Байрактаром – обезвредили 180 единиц техники Просмотров: 2088
Больше всего комментируют
10
Путин направил в Киев 400 "вагнеровцев" для ликвидации Зеленского - The Times
3
Беларусь вступила в войну против Украины – танки зашли на Черниговщину
3
Провел переговоры: еще один предатель сдал громаду оккупантам
2
Россия должна убратся и из Донбасса, и из Крыма - позиция Украины на переговорах
2
"Русский корабель, иди нах*й": Великобритания закрыла порты для россиян
Голосов: 3834
Голосование Помогут ли санкции США и ЕС приостановить российскую агрессию?
  • Да, заставят задуматься о последствиях
  • Нет, он не признает Украину как государство
  • Мне безразлично
Просмотреть