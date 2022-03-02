Россия использовала 80% боевого потенциала – Пентагон

Российские оккупанты массово попадают в плен. РФ использовала 80% своего боевого потенциала, который собирала на границе с Украиной. ФОТО: скриншот

Российские оккупанты направили на агрессию 80% всего боевого потенциала, который сосредотачивали на границах с Украиной.

Об этом заявил один из чиновников Пентагона во время телефонной конференции, сообщает Укринформ.

"Мы считаем, что сейчас они задействовали более 80% своей боевой мощи, созданной предварительно. Так что более 80% боевой мощи России сейчас находится в Украине. Основное наступление на Киев в основном остается там, где было вчера, следовательно, ни одного заметного движения со стороны россиян, надвигающихся с севера", – заявил американец.

Россияне готовятся взять Харьков в осаду. Для этой цели они могут подготовить пусковые установки с термобарическими, вакуумными бомбами, добавил чиновник.

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Однако подтверждение этой информации в США не предоставили.

Ранее в США заявляли, что боевой дух российской армии сильно снизился из-за отпора Вооруженных сил Украины и населения.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.