Реконструкция улиц и ремонт дорог: назвали самые дорогие проекты города

На капитальный ремонт дороги и тротуара по улице Гниванское шоссе потратили 66,4 млн. грн. Фото: Моя Винница

В Виннице 19 июня презентовали "Антикоррупционную карту ремонтов". Это онлайн-платформа, которая позволяет отслеживать, где в населенном пункте ремонтировали дорогу, школу или дом и сколько средств на это потратили.

"Благодаря такой карте в Киеве удалось вернуть 250 тысяч гривен за некачественный ремонт кровли. Деньги забрали у коммунального предприятия, которое выполняло работы", - рассказывает координатор проекта Илья Коротенко, сообщает vinnitsa.info.

Антикоррупционный штаб презентовал ТОП-3 самых дорогих завершенных ремонты в Виннице.

Общеобразовательная школа І-ІІІ ступеней №8 на улице Винниченко – 111,3 млн. грн.

Реконструкция улицы Замостянской (от улица Стрелкового до проспекта Коцюбинского) – 74,8 млн. грн.

Капитальный ремонт дороги и тротуара по улице Гниванское шоссе-66,4 млн. грн.

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На киевский мост в Винница в 2018-м добавили еще 26 миллионов. Эти средства должны быть использованы для выполнения дополнительных строительных работ, не указанных в первоначальном проекте. На работы, которые стали через непредвиденные обстоятельства необходимыми для выполнения проекта" выделяют 26 729 942 гривны. Начальная стоимость реконструкции моста, который был сооружен в 60-х годах прошлого века, должна была составить 67 миллионов. Для машин мост открыли на День Независимости, 24 августа 2018 года.