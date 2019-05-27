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понедельник, 27 мая 2019 22:24

Прокуратура проверит жалобы заключенных из мятежной колонии

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Прокуратура проверит жалобы заключенных из мятежной колонии
Прокуратура проверит работу колонии. Фото: полиция

Органы прокуратуры в Одесской области зарегистрировали после сегодняшнего бунта в исправительной колонии №51 два уголовных дела.

Одна касается дезорганизации работы колонии, а второе - обращениям и жалобам осужденных, сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Сотрудники пенитенциарного учреждения проверяют состояние всех осужденных.

Прокуратура уже неоднократно проводила проверки соблюдения прав осужденных и условий их содержания.

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"Только в течение этого года прокуроры внесли 9 указаний об устранении нарушений в деятельности ПВК-51, к дисциплинарной ответственности привлечено 11 должностных лиц колонии. В прошлом году прокуроры внесли 14 документов реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 30 должностных лиц", - сказано в сообщении.

Прокуратура области внесла указание на нарушения в работе колонии №51 в Министерство юстиции.

27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии так называемую "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

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