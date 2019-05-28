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вторник, 28 мая 2019 14:21

Появились новые пострадавшие во время бунта в колонии

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Появились новые пострадавшие во время бунта в колонии
Бунт заключенных в Одессе: новые подробности. Фото: tsn.ua

Во время бунта заключенных в Одессе пострадали семь работников колонии.

27 мая в одесской колонии номер 51 заключенные устроили пожар и взяли в заложники охранников и медработников По словам тюремщиков, бунт начался из-за обысков и изъятия запрещенных предметов. Родственники заключенных говорят, что те восстали, потому что в колонии их били и кормили хламом. Сейчас конфликт окончательно не исчерпан, а между пенитенциариями и заключенными продолжаются переговоры. Зачинщикам мятежа грозят дополнительные десять лет до сроков заключения. Были превышены полномочия со стороны работников колонии – должна установить специальная комиссия, - сообщает ТСН.

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Администрация заведения говорит, что всех пострадавших госпитализировали и добавляют, что среди арестантов травмированных нет. Зато сами заключенные сообщают о большом количестве пострадавших.

27 мая в одесской Южной исправительной колонии общего режима №51 вспыхнули беспорядки. По данным местных СМИ, конфликт назревал в течение последней недели, а сегодня вылился в открытое противостояние. Также сообщается, что полиция задержала у стен колонии, так называемую, "группу поддержки", присланную криминальным авторитетом.

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