Полтву, что под Львовом, невозможно вывести наружу - исследователь

Андрей Риштун исследует Львов с детства. Фото: Валерий Шмаков

Подземную реку Полтву, что течет под Львовом, вывести наружу нереально.

Место, с которого она когда-то собирала воды, сейчас полностью застроено, об этом рассказал Gazeta.ua львовский исследователь Андрей Риштун.

О том, чтобы вывести реку наружу и обустроить набережную в центре города говорят активисты. Создают даже проекты с идеями, как все должно выглядеть.

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Андрей Риштун исследует Львов с детства. Создал объединение Explorer, где собрал других исследователей. Мужчина множество раз спускался в подземелье.

"Есть шансы вывести только другую реку, Зубру, которая течет у спального района, а не в центре. Там бы получилось и озеро, и набережная. Исторически Львов расположен на водоразделе. Центр - место, в котором русло всех рек. Поэтому даже неестественно выводить реку. Например, польский Краков стоит на Висле, а мы в начале рек, от нас должны течь маленькие ручейки. Задача львовян не в том, чтобы восстанавливать Полтву, а чтобы как можно меньше загрязнять те ручейки. Они потом превращаются в большие реки и текут через половину континента ", - подытожил Риштун.

Во дворе "Тюрьмы на Лонцкого" во Львове археологи нашли еврейские надгробные плиты - мацевы. Надгробия начала XX в. были под слоем асфальта. Исследователи планируют проверить, нет ли под надгробиями останков.