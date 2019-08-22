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Подросток открыла необычную сортировочную станцию

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  Маша Ошовська, инициатор создания станции. Фото: vezha.vn.ua
Маша Ошовська, инициатор создания станции. Фото: vezha.vn.ua

На территории одной из школ Винницы планируют открыть станцию "глубокой" сортировки мусора "Shuttle". Инициатор проекта - одиннадцатиклассница Маша Ошовська. Сортировочный "шаттл" разместят в одном из помещений школы "Аист", где учится девушка.

"Делаю свои проекты в школе, потому что участие школьников и сама школа это важный ресурс и аудитория, с которой нужно говорить", — говорит Маша, пишет vezha.vn.ua.

Сейчас школьница занимается уборкой и обустройством заброшенного сарая на территории школы, где будет будущая станция. Помогают друзья, знакомые и даже сам директор школы.

"Уже отремонтировали освещение, сделали пол, ведь она сгорела. Убрали другую комнату от паутины и мусора: она была завалена всем, чем только можно", - добавляет Маша Ошовська.

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Украина вошла в десятку стран с наибольшим объемом мусора на жителя страны.

Исследование показало, что в нашей стране за 2017 год было произведено 474 млн тонн мусора, из них 448 тонн - опасные отходы. Также сообщается, что в 2017 году у нас было переработано всего 2,3% отходов.

Итоговый рейтинг стран с наибольшим количеством мусора на одного человека выглядит следующим образом:

Канада - 36 т.

Болгария - 26,7 т.

США - 26 т.

Эстония - 23,5 т.

Финляндия - 16,6 т.

Армения - 16,3 т.

Швеция - 16,2 т.

Люксембург - 11,8 т.

Украина - 10,6 т.

Сербия - 8,9 т.

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