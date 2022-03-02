Оккупанты заняли Тростянец. Прикрываются гражданскими

Российские оккупанты захватили город Тростянец Сумской области. Завели туда тяжелую технику.

Захватчики зашли тремя колоннами с разных сторон. Пытаются прикрываться гражданскими, сообщили в эфире телемарафона, организованного украинскими телеканалами.

Русские укрепились в историческом здании "Круглый двор". Эту информацию подтвердил и глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Процветает мародерство. Оккупанты лезут в дома к людям. Бывает, что забирают у них еду и одежду. Ограбили секонд-хенд, чтобы переодеться в гражданскую одежду. Подозреваем, что в ней они хотят вернуться домой", - заявил Живицкий.

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С оккупантами ведут бои бойцы территориальной обороны.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.