Оккупанты ударили по городам из бомбардировщиков - Генштаб

Оккупанты обстреляли три города ракетами, выпущенными из самолета. ФОТО: pexels.com

Вчерашние ракеты по украинскому Луцку, Днепру и Ивано-Франковску, выпускал стратегический бомбардировщик оккупантов Ту-95МС ПКС.

Для удара по Украине было задействовано шесть таких самолетов, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

"Стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС ПКС РФ применены крылатые ракеты воздушного базирования по объектам на территории Украины в городах Луцк, Днепр, Ивано-Франковск", - сообщили в Генштабе.

Бомбардировщики выпустили более 10 ракет. Целили в аэродромы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обстрел аэродрома в Луцке: под завалами нашли еще двоих погибших

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.