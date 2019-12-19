Неожиданно зацвели сакуры

Неделя накануне Дня святого Николая отметился небывалым теплом Винницкой области. Предновогодняя погода повлияла на японские сакуры.
Уже на Николая на некоторых деревьях по улице Порика начал появляться цвет, пишет vinbazar.
Последняя неделя в Виннице среднесуточная температура составляла 9-13 градусов тепла. Из-за этого на растениях начали цвести почки.
Обычно в Виннице японские вишни цветут в апреле. В частности, в 2019 году первый цвет на этой аллее зафиксировали 6 апреля.
Аллею сакур высадили на проспекте Космонавтов и по улице Порика в 2016 году. Стоимость одного саженца составляла 2700 гривен.
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До Нового года осталось всего две недели, а в Украине до сих пор не пришла метеорологическая зима. Теплом и солнцем радует первый зимний месяц.
Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии.
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