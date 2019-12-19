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пятница, 20 декабря 2019 04:10

Неожиданно зацвели сакуры
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Неделя накануне Дня святого Николая отметился небывалым теплом Винницкой области. Предновогодняя погода повлияла на японские сакуры.

Фото: vinbazar

Уже на Николая на некоторых деревьях по улице Порика начал появляться цвет, пишет vinbazar.

Последняя неделя в Виннице среднесуточная температура составляла 9-13 градусов тепла. Из-за этого на растениях начали цвести почки.

Обычно в Виннице японские вишни цветут в апреле. В частности, в 2019 году первый цвет на этой аллее зафиксировали 6 апреля.

Аллею сакур высадили на проспекте Космонавтов и по улице Порика в 2016 году. Стоимость одного саженца составляла 2700 гривен.

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До Нового года осталось всего две недели, а в Украине до сих пор не пришла метеорологическая зима. Теплом и солнцем радует первый зимний месяц.

Пробиваются тюльпаны, новые листья и почки на сирени и магнолии.

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