Начнут жестко контролировать ремонт дорог

Общественные активисты вместе с экспертами в сфере строительства дорог проверят качество отремонтированных дорог в Винницкой области.
Под мониторинг попадут 30% дорог государственного и 80% дорог местного значения. Проверять те дороги, на которых ремонтные и строительные работы были проведены и завершены с августа 2016 по август 2018 и в которых еще не истек гарантийный срок обслуживания.
"Дороги будем проверять по всей области. Но пока определили 5 маршрутов. Будем находить недостатки вместе с киевским инженером. Хотя многие дефекты можно определить визуально", - говорит руководитель общественной организации" Право "Виталий Дорох.
Эксперты будут проверять с помощью 3-метровой рейки наклон дороги, допустимость изгиба. Также - трещины, выбоины. Есть требования к обочине, разметки.
Если обнаружат дефекты после ремонта, подрядные организации должны будут их устранить.
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В селе Ковалевка на Полтавщине местные жители начали ремонтировать дорогу областного значения без помощи администрации. Собственноручно закладывают ямы асфальтом.
Дорога областного значения проходит через село и соединяет две трассы - "Киев-Харьков" и дорогу на Сумы. Через постоянное движение грузовиков человеческие дома разрушаются.
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