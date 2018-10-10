Начнут жестко контролировать ремонт дорог

Автор: Татьяна САРАХАН После ремонта дорог начнут жесткую проверку качества выполненных работ

Общественные активисты вместе с экспертами в сфере строительства дорог проверят качество отремонтированных дорог в Винницкой области.

Под мониторинг попадут 30% дорог государственного и 80% дорог местного значения. Проверять те дороги, на которых ремонтные и строительные работы были проведены и завершены с августа 2016 по август 2018 и в которых еще не истек гарантийный срок обслуживания.

"Дороги будем проверять по всей области. Но пока определили 5 маршрутов. Будем находить недостатки вместе с киевским инженером. Хотя многие дефекты можно определить визуально", - говорит руководитель общественной организации" Право "Виталий Дорох.

Автор: Татьяна САРАХАН После ремонта дорог начнут жесткую проверку качества выполненных работ

Эксперты будут проверять с помощью 3-метровой рейки наклон дороги, допустимость изгиба. Также - трещины, выбоины. Есть требования к обочине, разметки.

Если обнаружат дефекты после ремонта, подрядные организации должны будут их устранить.

Автор: Татьяна САРАХАН После ремонта дорог начнут жесткую проверку качества выполненных работ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где в Украине построят самую современную дорогу

В селе Ковалевка на Полтавщине местные жители начали ремонтировать дорогу областного значения без помощи администрации. Собственноручно закладывают ямы асфальтом. Дорога областного значения проходит через село и соединяет две трассы - "Киев-Харьков" и дорогу на Сумы. Через постоянное движение грузовиков человеческие дома разрушаются.