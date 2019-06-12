На Волыни отравились 13 человек

В Ковеле отравились 11 взрослых и 2 детей. Фото с открытых источников.

На Волыни 13 человек отравились в заведении общественного питания. Среди них 2 ребенка.

Врачи диагностировали острый гастроэнтероколит средней тяжести, говорится на сайте Волынского лабораторного центра МЗ Украины.

Вспышка острой кишечной инфекции возникла в городе Ковель. Для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболевания Ковелское районное лабораторное отделение Волынского областного лабораторного центра МЗ Украины начало комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование.

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"Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследован персонал и контактные лица", - говорится в сообщении.

Во Львове после празднования свадьбы госпитализированы 39 человек. Среди них 5 детей.