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среда, 12 июня 2019 14:08

На Волыни отравились 13 человек

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На Волыни отравились 13 человек
В Ковеле отравились 11 взрослых и 2 детей. Фото с открытых источников.

На Волыни 13 человек отравились в заведении общественного питания. Среди них 2 ребенка.

Врачи диагностировали острый гастроэнтероколит средней тяжести, говорится на сайте Волынского лабораторного центра МЗ Украины.

Вспышка острой кишечной инфекции возникла в городе Ковель. Для выяснения причин и обстоятельств возникновения заболевания Ковелское районное лабораторное отделение Волынского областного лабораторного центра МЗ Украины начало комплекс противоэпидемических мероприятий и эпидемиологическое расследование.

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"Отобраны пробы пищевых продуктов, питьевой воды, смывы с оборудования, посуды, инвентаря на пищеблоке пищевой мощности, обследован персонал и контактные лица", - говорится в сообщении.

Во Львове после празднования свадьбы госпитализированы 39 человек. Среди них 5 детей.

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Дата
12
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