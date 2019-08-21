На АЕС обнаружили компьютеры для майнинга криптовалют

На Южноукраинской АЭС обнаружили компьютеры для майнинга криптовалют. Фото із відкритих джерел.

Служба безопасности Украины нашла на Южно-Украинской АЭС Николаевской, компьютеры для майнинга криптовалют.

Об этом говорится в постановлении районного суда Николаева, передает Depo.ua.

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По данным следствия, за несанкционированное размещение компьютерной техники произошло разглашение сведений о физической защите АЭС, является государственной тайной.

Отмечается, что к инциденту причастны служащие части Нацгвардии, охраняющих станцию. Компьютерную технику суд арестовал.

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