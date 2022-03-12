Минус еще одна "птичка" – ВСУ уничтожили истребитель оккупантов

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили очередной самолет оккупантов. Сбили русский Су-34.

Он больше не нанесет вреда мирным людям, сообщили в 1-й отдельной танковой Северской бригаде.

"Верьте в своих защитников! Итого – к победе!", - говорится в сообщении.

Автор: с фейсбук-страницы 1-й отдельной танковой Северской бригады Украинцы сбили очередной истребитель оккупантов

Где именно был ликвидирован Су-34 – не указывается.

С начала вторжения россияне уже потеряли в Украине 58 самолетов и 83 вертолета.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.