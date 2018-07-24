"Мэр слепой": активисты указали на проблему города

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В Кременчуге Полтавской области активисты разрисовали дорогу. Белой краской обвели ямы. У них написали вопрос к городским властям: "Мэр слепой?"

Так пытались привлечь внимание к состоянию проезжей части по ул. Мазепы, сообщила "Кременчугская газета".

"Автомобилисты возмущены тем, как медленно власти асфальтируют ямы на дорогах, а порой асфальтируют нормальные дороги, а не те, где в первую очередь необходим ремонт. Они снова взялись за баллончики с белой краской", - отметили в издании.

Ответ городского главы активисты пока не получили. Дорожные работы не ведутся.

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Черновицкие активисты решили креативно бороться с ямами и выбоинами на дороге. Положили цветы на места, где необходим ремонт асфальта. Уже через день после этой акции отремонтировали часть дороги.