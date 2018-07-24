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вторник, 24 июля 2018 14:18

"Мэр слепой": активисты указали на проблему города
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В Кременчуге по ул. Мазепы ямы на дороге обвели белой краской
Фото: kg.ua
В Кременчуге по ул. Мазепы ямы на дороге обвели белой краской
В Кременчуге по ул. Мазепы ямы на дороге обвели белой краской
В Кременчуге по ул. Мазепы ямы на дороге обвели белой краской

В Кременчуге Полтавской области активисты разрисовали дорогу. Белой краской обвели ямы. У них написали вопрос к городским властям: "Мэр слепой?"

Так пытались привлечь внимание к состоянию проезжей части по ул. Мазепы, сообщила "Кременчугская газета".

"Автомобилисты возмущены тем, как медленно власти асфальтируют ямы на дорогах, а порой асфальтируют нормальные дороги, а не те, где в первую очередь необходим ремонт. Они снова взялись за баллончики с белой краской", - отметили в издании.

Ответ городского главы активисты пока не получили. Дорожные работы не ведутся.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Автомобиль среди города провалилась под асфальт

Черновицкие активисты решили креативно бороться с ямами и выбоинами на дороге. Положили цветы на места, где необходим ремонт асфальта. Уже через день после этой акции отремонтировали часть дороги.

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