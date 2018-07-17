Мэр Полтавы назвал конкурента на выборах в Верховную Раду

Городской голова Полтавы Александр Мамай не исключает, что будет баллотироваться в Верховную Раду. Составит конкуренцию нардепу Сергею Каплину.
"Могу поддержать кого-то из нормальных кандидатов на 144 избирательному округу. Если же никто не согласится, то вынужден буду сам идти. Однозначно не хочу. Но Полтаве надо помогать. Если Бублик хоть что-то делает, то только слова Каплина наконец-то должна оценить община города", - сказал мэр.
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Городской голова Полтавы Александр Мамай хочет повысить патриотизм граждан. Примером для этого должна стать любовь россиян к родному краю.
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