Мэр Полтавы назвал конкурента на выборах в Верховную Раду

Александр Мамай собирается идти на выборы в Верховную Раду. Фото Денис Скрыль

Городской голова Полтавы Александр Мамай не исключает, что будет баллотироваться в Верховную Раду. Составит конкуренцию нардепу Сергею Каплину.

"Могу поддержать кого-то из нормальных кандидатов на 144 избирательному округу. Если же никто не согласится, то вынужден буду сам идти. Однозначно не хочу. Но Полтаве надо помогать. Если Бублик хоть что-то делает, то только слова Каплина наконец-то должна оценить община города", - сказал мэр.

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Городской голова Полтавы Александр Мамай хочет повысить патриотизм граждан. Примером для этого должна стать любовь россиян к родному краю.