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Из Харькова вывезли более 600 тыс. человек

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Из Харькова вывезли более 600 тыс. человек
Фото: Укрзализныця

На поездах Укрзализныци из Харькова эвакуировали более 600 тыс. человек.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, рассказывая о ситуации в регионе на 8 марта.

"Об эвакуации. Процесс безопасности продолжаем, только Укрзализныцей из Харькова эвакуировали более 600 тысяч человек", - написал он.

Отметил, что сложная ситуация остается в Изюме. Российские войска пытались захватить город, но безрезультатно.

"Российский оккупант продолжает держать город в осаде, препятствуя доставлению туда гуманитарных грузов и эвакуации населения. Сегодня будем пытаться отправлять гуманитарные грузы на Балаклею, Изюм, Липцы - это наиболее критические направления", - добавил чиновник.

По информации Синегубова, противник замедлил свои наступательные действия.

"Прорывов и мер боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было. Наши военные получают новое вооружение и пополнение личного состава. А самое главное - имеют сильный боевой дух", - резюмировал глава Харьковской ОГА.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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