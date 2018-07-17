Автомобиль среди города провалился под асфальт

Фото: poltava.depo.ua

16 июля во Полтаве возле Южного вокзала автомобиль Daewoo Lanos ушел под асфальт.

Он провалился в полутораметровую яму, которую раскопали коммунальщики "Полтававодоканал" посреди перекрестка, сообщил сайт "Депо Полтавщина".

"Коммунальщики ведут ремонтные работы, все было ограждено. Водитель выезжал с шиномонтажа, не придерживался дистанции, и машина упала в яму", - сказала пресс-секретарь патрульной полиции Полтавщины Наталья Ширипова.

Водитель автомобиля не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

"Место проведения ремонтных работ было ограждено лентами, щитами и дорожными знаками в соответствии с требованиями действующего законодательства", - отметили в пресс-службе "Полтававодоканала".

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.

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На прошлой неделе в центре Киева Chevrolet провалился под асфальт. Передние колеса авто провалились на дороге, где раньше была разрыта яма. Ее засыпали щебнем. Машину вытаскивали с помощью пневмооборудования.