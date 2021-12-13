В Раде готовят механизм онлайн-голосования

Онлайн-голосование планируют применять в случае "какой-то условной военной агрессии на Грушевского". Фото: facebook.com/bogdanbortakov

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук поддерживает систему онлайн-голосования в парламенте.

Об этом он сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"В мире сегодня целый ряд вызовов, которые мы не можем спрогнозировать. Например, может так случиться, что из-за пандемии в парламенте не соберется 226 депутатов, или что-то произойдет с помещением вследствие какой-то условной военной агрессии на Грушевского, 5. Мы - единственный законодательный орган, и у нас нет варианта, чтобы в случае чего все-таки собраться и принять важное для государства решение. Можно даже ограничить перечень решений, которые могут быть представлены таким образом", - отметил спикер.

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По его словам, когда он внес такое предложение два года назад, то большинство коллег восприняли его негативно. Мол, это унижение прав оппозиции.

"Министр цифровой трансформации в ближайшее время представит концепцию: как он это видит и какие технические решения нужны для этого. Если у нас будет гарантия от ведущих компаний и техническое решение, то стоит попробовать на каком-то уровне начать внедрять. Важно, чтобы в критических ситуациях у нас были предохранители", - добавил Стефанчук.

За прошлый год на коммунальные услуги в Верховной Раде из государственного бюджета ушло около 23,7 млн. грн. Всего за коммунальные услуги за год уплатили около 6,8 млн грн.