 
Ексклюзивы
1/5
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
2 Просмотров: 126
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Просмотров: 423
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Просмотров: 2475
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
"Лебедь, щука и рак тянут воз" - Муждабаев об окружении Зеленского
Просмотров: 297
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Украина может получить 200 млрд грн от приватизации – Фонд госимущества
Просмотров: 90
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 8901
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 351
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 396
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 531
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1152
Фото
Все фото
6
23
3
5
11
Путешествие в Грузию с &quot;двойником Шмигаля&quot; и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Карикатуру на Зеленского убрали с выставки
Активисту сожгли дом - организаторов не нашли
Активисту сожгли дом - организаторов не нашли
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
СБУшник, прокурор и полицейский работали на российское ФСБ: разоблачили агентурную сеть
Видео
Все видео
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
"Подарите нам гордость" - Зеленский обратился к украинским олимпийцам
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
Мендель, которая работает на канале Ахметова, не захотела называть его олигархом
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Ермак - "второе лицо государства", Стерненко - "убийца": что написала Мендель в книжке
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 684
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
1 Просмотров: 1197
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1152
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 657
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
23 июля 2021
Просмотров: 288
Гра в перевдягання
Уже п'ятий рік я позначаю липень як певний чекпоїнт у моєму житті. Якщо перекласти мовою комп'ютерних ігор, це точка, де я зміг зберегтися й рушити ...
суббота, 24 июля 2021 19:49

Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе
6

  Комментировать

Во время визита в Грузию президент побывал на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией
Фото: Офис президента
В начале недели Зеленский во время Батумской международной конференции общался с лидерами других стран
Зеленский тепло здоровается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Зеленский также вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Маєй Санду одобрили Декларацию Батумского саммита
Пообщался глава государства и с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии

На этой неделе президент Владимир Зеленский поехал к Черному морю в Батуми, что в Грузии, где принял участие в международной конференции. Глава государства также побывал на границе с временно оккупированной россиянами Автономной Республикой Абхазией.

Чем запомнилось президентская чета на неделе – в материале Gazeta.ua.

В начале недели Зеленский во время Батумской международной конференции общался с лидерами других стран. Опубликовал фото, где тепло здоровается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, о котором шутят, что он похож на премьера Дениса Шмыгаля. Обсудили подготовку саммита Украина – Европейский Союз.

В Грузии Зеленский также вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Маєй Санду одобрили Декларацию Батумского саммита. Заявили об укреплении трехстороннего сотрудничества между странами относительно европейской интеграции. Подписывали на смотровой площадке у Крепости Петра с видом на Черное море. Шарль Мишель выложил фото, как лидеры поднимались на место – по крутому склону с брусчаткой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино

Во время визита в Грузию президент побывал на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией. Зеленскому показали мост, который является единственным пунктом пропуска. Президент смог в бинокль рассмотреть территорию. Пообщался глава государства и с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

В Грузии глава государства также успел поздравить актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе с днем рождения. Правда, сделал это Зеленский по телефону.

В пятницу, 23 июля, когда в Токио началась Олимпиада, Зеленский поздравил украинских спортсменов. Глава государства пожелал побед и обойтись без травм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото

Первая Леди Елена Зеленская этой неделе поделилась новостью, что за рубежом открыли 24-й украиноязычный аудиогид. На этот раз – в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
июля

Зверские убийства для развлечения: 19-летних маньяков приговорили к пожизненному

Бывший царь впервые в истории был демократически избран премьером

Борьба за престол: князья истребляли друг друга

Известный писатель начал писать в тюрьме, сидя за растрату средств банка

Археолог высоко в горах нашел новое чудо света

Самое читаемое
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
24 июля День Ангела отмечают обладательницы четырех женских имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 10962
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
Показали пикантные фото обладательницы самой большой натуральной груди в Украине
7
 Просмотров: 10557
&quot;Спим на базаре, моемся в мисках&quot; - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
5
 Просмотров: 8901
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
Археолог высоко в горах нашел новое чудо света
 Просмотров: 8064
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
Гороскоп на 23 июля: с какими знаками трудно сжиться под одной крышей
 Просмотров: 6849
Политика
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
 2 Просмотров: 126
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский
Стало известно, о чем будут говорить Байден и Зеленский 2 Просмотров: 378
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине 4 Просмотров: 162
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
Порошенко похвасталась кабачком, Притула катался на яхте, Федоров поехал в Турцию – отпуска политиков в фото
23
 Просмотров: 2475
Рассмотрение жалобы России против Украины займет годы - Малюська
Рассмотрение жалобы России против Украины займет годы - Малюська Просмотров: 144
Больше всего комментируют
4
Белый дом назовет кандидатов на должность посла в Украине
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
3
Соратник Авакова ушел из МВД
3
МИД удивило прекращении дела Чауса Молдовой
2
Действия Зеленского не способствуют единству общества - Муждабаев
Голосов: 7828
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть