Путешествие в Грузию с "двойником Шмигаля" и поздравления Кикабидзе - чем занимался Зеленский на неделе

Фото: Офис президента

На этой неделе президент Владимир Зеленский поехал к Черному морю в Батуми, что в Грузии, где принял участие в международной конференции. Глава государства также побывал на границе с временно оккупированной россиянами Автономной Республикой Абхазией.

Чем запомнилось президентская чета на неделе – в материале Gazeta.ua.

В начале недели Зеленский во время Батумской международной конференции общался с лидерами других стран. Опубликовал фото, где тепло здоровается с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, о котором шутят, что он похож на премьера Дениса Шмыгаля. Обсудили подготовку саммита Украина – Европейский Союз.

В Грузии Зеленский также вместе с президентом страны Саломе Зурабишвили и президентом Молдовы Маєй Санду одобрили Декларацию Батумского саммита. Заявили об укреплении трехстороннего сотрудничества между странами относительно европейской интеграции. Подписывали на смотровой площадке у Крепости Петра с видом на Черное море. Шарль Мишель выложил фото, как лидеры поднимались на место – по крутому склону с брусчаткой.

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Во время визита в Грузию президент побывал на границе с временно оккупированной Автономной Республикой Абхазией. Зеленскому показали мост, который является единственным пунктом пропуска. Президент смог в бинокль рассмотреть территорию. Пообщался глава государства и с представителями Мониторинговой миссии Евросоюза в Грузии.

В Грузии глава государства также успел поздравить актера и режиссера Вахтанга Кикабидзе с днем рождения. Правда, сделал это Зеленский по телефону.

В пятницу, 23 июля, когда в Токио началась Олимпиада, Зеленский поздравил украинских спортсменов. Глава государства пожелал побед и обойтись без травм.

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Первая Леди Елена Зеленская этой неделе поделилась новостью, что за рубежом открыли 24-й украиноязычный аудиогид. На этот раз – в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Накануне Дня Независимости Украины, 23 августа по инициативе супруги президента Елены Зеленской в столице состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов.