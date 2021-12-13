Нардепов хотят сканировать в Раде через Face ID

 
Ексклюзивы
1/5
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 306
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1494
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 297
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 7083
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 3951
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 2601
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Просмотров: 1710
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
"Мамай, оккупанты нам не братья": ветераны требуют отставки мэра в Полтаве
Просмотров: 2385
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
"Наша армия суровая, зубатая и самая боеспособная в Европе": готова ли Украина к наступлению России
Просмотров: 1377
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Экономический паспорт украинца: заплатят ли олигархи будущим поколениям
Просмотров: 783
Фото
Все фото
8
3
2
15
5
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в &quot;Квартал 95&quot;
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский в спортзале, Каплин с коровой, Рудык на обложке журнала – неделя политиков в фото
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Зеленский после скандала присвоил легендарному композитору Героя Украины
Видео
Все видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
Мамай не пришел к ветеранам. Депутаты собирают подписи за сессию
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
"Слуги" хотят вернуть мажоритарку, которую высмеивал "Квартал"
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
Бизнес-партнер Коломойского и ремонтник российской железной дороги: журналист рассказал о гостях в день рождения Ермака
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3465
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6048
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1422
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4338
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 945
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
10 декабря 2021
Просмотров: 432
Невидима республіка
В європейському мисленні про політику є дві головні лінії. Перша – імперська. Вона починається з епохи Цезаря й Авґуста в Давньому Римі. Образ ...
понедельник, 13 декабря 2021 10:23

Нардепов хотят сканировать в Раде через Face ID

  Комментировать
Нардепов хотят сканировать в Раде через Face ID
В Раде может быть установлена система Face ID. Фото: rada.gov.ua

Зал пленарных заседаний Верховной Рады могут технически переоборудовать летом 2022 года.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил об этом "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас работаем над изменениями законодательства о парламентском праве, которые будут предусматривать, в частности, вопросы технического обеспечения Верховной Рады. Мы запланировали и хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады. Но понимаем, что это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода. Думаю, летом этот вопрос может быть решен. Если будет согласие в зале, то мы обязательно должны осуществить переоборудование зала прежде всего технологически, а затем и рабочих мест депутатов", - сказал он.

Рабочие места депутатов будут оборудованы компьютерами, розетками, wifi-модулями и электронными устройствами для голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окружение Зеленского не сомневается, что он пойдет на второй срок - СМИ

"Система голосования будет такой, что не только реагирует на тепло, как это сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID - сканер 3D-форм лица, разработанный Apple. Или же система будет работать за отпечатком пальца. Потому что тепло не является индивидуализирующим признаком", - добавил Стефанчук.

Первый вицеспикер, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что вопрос перенесения выборов в Верховную Раду с 2023 на 2024 год - по Конституционному суду. Конституцию может толковать только КС, заявил первый вицеспикер.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нардепов хотят сканировать в Раде через Face ID». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
декабря

Казак стал правителем Молдавии

Самое читаемое
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
Сидел в бочонке и ел яблоки: задержали подозреваемого в убийстве многодетной матери
5
 Просмотров: 9360
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться
В Украину прилетел мужчина в одежде с триколором и гербом РФ: ему пришлось покаяться 1 Просмотров: 8136
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
Гороскоп на 13-19 декабря: для кого эта неделя станет суперуспешной
 Просмотров: 7416
&quot;Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке&quot;: в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
26
 Просмотров: 7074
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
Загадочное исчезновение супругов: спасатели нашли тело беременной
9
 Просмотров: 6948
Политика
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
8
 Просмотров: 180
Гогилашвили уволили из МВД
Гогилашвили уволили из МВД Просмотров: 747
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 2079
Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы – Порошенко
Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы – Порошенко Просмотров: 171
За насильственное получение гражданства РФ гражданство Украины не заберут
За насильственное получение гражданства РФ гражданство Украины не заберут 2 Просмотров: 333
Больше всего комментируют
8
Зеленский отреагировал на скандал с Гогилашвили
4
Резников заявил, что вторжение РФ в Украину ознаменует конец нынешнего мира
2
Вопрос полного расследования "вагнергейта" – это вопрос доверия к власти - Порошенко
2
Саакашвили нуждается в осмотре психиатра – медики
2
Жена Гогилашвили не оформлена в ОП и получает зарплату в "Квартал 95"
Голосов: 9775
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть