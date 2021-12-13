Нардепов хотят сканировать в Раде через Face ID

В Раде может быть установлена система Face ID. Фото: rada.gov.ua

Зал пленарных заседаний Верховной Рады могут технически переоборудовать летом 2022 года.

Спикер парламента Руслан Стефанчук сообщил об этом "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас работаем над изменениями законодательства о парламентском праве, которые будут предусматривать, в частности, вопросы технического обеспечения Верховной Рады. Мы запланировали и хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады. Но понимаем, что это можно сделать только в течение длительного каникулярного периода. Думаю, летом этот вопрос может быть решен. Если будет согласие в зале, то мы обязательно должны осуществить переоборудование зала прежде всего технологически, а затем и рабочих мест депутатов", - сказал он.

Рабочие места депутатов будут оборудованы компьютерами, розетками, wifi-модулями и электронными устройствами для голосования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Окружение Зеленского не сомневается, что он пойдет на второй срок - СМИ

"Система голосования будет такой, что не только реагирует на тепло, как это сейчас. Пока мы определяемся, будет ли это Face ID - сканер 3D-форм лица, разработанный Apple. Или же система будет работать за отпечатком пальца. Потому что тепло не является индивидуализирующим признаком", - добавил Стефанчук.

Первый вицеспикер, представитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что вопрос перенесения выборов в Верховную Раду с 2023 на 2024 год - по Конституционному суду. Конституцию может толковать только КС, заявил первый вицеспикер.