Чиновница отметила плюсы для Европы от членства Украины в ЕС и НАТО

От членства Украины в ЕС и НАТО выиграет и Европа. Фото: nato.int

Украина и Европа одинаково выигрывают от членства нашего государства в ЕС и НАТО.

"Я не сомневаюсь, что от долгожданного членства Украины в ЕС и НАТО одинаково выиграют как Украина, так и вся Объединенная Европа. А интеграция нашей экономики во внутренний рынок Европейского Союза уже сегодня является лучшим инструментом борьбы с монополиями и возможностью создания конкурентной экономики. Это настоящий драйвер перемен", - заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в Германии на встрече с государственным министром по делам Европы Михаэлем Ротом, пишет Правительственный портал.

Она подчеркнула, что несмотря на пандемию коронавируса и российскую агрессию на Донбассе, Украина продолжает структурные реформы, в частности банковского сектора, земельную реформу, трансформацию в энергетической сфере, приватизацию. Самым большим вызовом остается судебная реформа.

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Стефанишина подтвердила, что Украина высоко ценит последовательную позицию Германии относительно суверенитета и территориальной целостности Украины.

Она также акцентировала внимание на важности формирования стратегического видения ЕС относительно восточному соседству в рамках Конференции о будущем Европы, которая начнется в мае.

17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль проинформировал, что правительственная делегация отправляется в Германию, где запланированы переговоры на высшем уровне и участие в четвертом Украинско-немецком бизнес-форуме.