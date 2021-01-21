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четверг, 21 января 2021 09:11

Ближайший друг Кернеса рассказал о последних днях его жизни

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Ближайший друг Кернеса рассказал о последних днях его жизни
61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря прошлого года в берлинской клинике Шарите, где лечился от коронавируса. Фото: nikvesti.com

Харьковский городской голова Геннадий Кернес перед смертью жаловался на боль в сердце.

Он смог побороть коронавирус. Однако тот "поднял" другие заболевания. Об этом рассказал бизнесмен и друг покойного Павел Фукс. Говорит, разговаривал последний раз с Кернесом за 3 дня до его смерти.

"Он говорил, что сердце болит. Он все время говорил сложно, у него трубка была в горле, она ему мешала. Понимаете, у него ситуация была такова: все держалось-держалось, а потом ему стало хорошо, стал достаточно активным. Это в конце ноября. А потом бац - почки. И вот после этого он пошел на спад", - описал друг Кернеса его состояние в последние дни жизни, передает "Украинская правда".

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Он уточнил, что после выхода из комы Кернес был в сознании. Однако имел пробелы в памяти, порой не понимал, где находится.

"Как его выводили из комы? Сначала на полчаса, опускали лекарства, он просыпался. Врачи говорили, что ему нельзя резко возвращаться - сейчас начнет тризвонить, кричать. Поэтому это правда, что 1-й месяц его постепенно выводили из комы. А потом он телевизор смотрел, рядом с ним в палате лежал какой-то поляк, они общались. Он в палате не был сам", - рассказал он.

61-летний Геннадий Кернес умер в ночь на 17 декабря 2020 в берлинской клинике Шарите, куда был госпитализирован 16 сентября с коронавирусом. Похоронен в Харькове.

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