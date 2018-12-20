Жуткая авария под Херсоном: показали фото и видео (18+)

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В полиции рассказали подробности масштабной аварии, которая произошла на выезде из села Раденськ Алешковского района Херсонской области.

Полицейские предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля Renault Trafic вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "УАЗ", сообщили в отделе коммуникации полиции области.

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"Водитель иномарки, двигаясь в направлении села Большие Копани, не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, в результате чего выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем "УАЗ", который двигался навстречу", - рассказали в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения". Все обстоятельства и причины ДТП с тяжелыми последствиями устанавливаются.

Авария произошла 19 декабря около 13:00. В результате столкновения Renault Trafic и "УАЗа" 5 человек погибли. Это водитель и 2 пассажира иномарки, а также 58-летний водитель другого транспортного средства. 2 пассажира "УАЗа" с телесными повреждениями были госпитализированы в Олешковскую районную больницу, где один из них от полученных травм скончался. Другого мужчину спасают. Известно, что "УАЗ" принадлежит районному предприятию электросетей.