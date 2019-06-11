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вторник, 11 июня 2019 07:51

Женщину поймали на продаже 15-летней дочери
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В Хмельницком задержали женщину, которая пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь
Фото: ssu.gov.ua
В Хмельницком задержали женщину, которая пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь
В Хмельницком задержали женщину, которая пыталась продать в сексуальное рабство 15-летнюю дочь

В Хмельницком задержали местную жительницу, которая пыталась продать в сексуальное рабство собственного ребенка.

Оперативники СБУ получили информацию, что хмельничанка ищет покупателя для своей 15-летней дочери для ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка женщина оценила в 40 тыс. грн, сообщает пресс-центр спецслужбы.

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Правоохранители задержали злоумышленницу в одном из парков Хмельницкого после того, как она получила первый транш в размере 20 тис. грн.

Силовики открыли уголовное производство за торговлю людьми, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

29 мая Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к 9 годам заключения женщину. Она летом 2017 продала своего малолетнего ребенка за $ 5 тыс.

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Дата
11
июня

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