Женщину поймали на продаже 15-летней дочери

Фото: ssu.gov.ua

В Хмельницком задержали местную жительницу, которая пыталась продать в сексуальное рабство собственного ребенка.

Оперативники СБУ получили информацию, что хмельничанка ищет покупателя для своей 15-летней дочери для ее дальнейшей сексуальной эксплуатации. Своего ребенка женщина оценила в 40 тыс. грн, сообщает пресс-центр спецслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мать решила продать детей, чтобы не отдавать их в приют

Правоохранители задержали злоумышленницу в одном из парков Хмельницкого после того, как она получила первый транш в размере 20 тис. грн.

Силовики открыли уголовное производство за торговлю людьми, решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении в совершении преступления. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.

29 мая Коммунарский районный суд Запорожья приговорил к 9 годам заключения женщину. Она летом 2017 продала своего малолетнего ребенка за $ 5 тыс.