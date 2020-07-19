Женщина убила сожителя и неделю жила с его телом

Фото: Полиция

В Харькове в доме на пр. Резниковском женщина убила сожителя и более недели жила рядом с телом.

18 июля в местная жительница обратилась в полицию. Пожаловалась на неприятный запах в доме, сообщается на сайте ГУ нацполиции в Харьковской обл.

Следственно-оперативная группа обнаружила в квартире тело 49-летнего мужчины с многочисленными ранениями.

В доме была и 57-летняя женщина. Сообщила полиции, что 10 июля распивала с сожителем спиртное. Убила его во время ссоры.

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Следователи возбудили уголовное дело. Женщину задержали.

Продолжается досудебное следствие.

В субботу, 18 июля в Харькове возле многоэтажек нашли тело мужчины завернутое в ковер. Погибшему мужчине на вид 25-35 лет. Правоохранители устанавливают личность и обстоятельства его смерти.