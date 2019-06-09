Загрязнение реки Рось: полиция открыла два производства

Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения реки Рось.

Кроме того, открыто уголовное производство по факту похищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в двух районах Винницкой области, сообщают правоохранители.

В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами. Из-за этого определенное количество вещества выгорела или попала в водоем. Полицейские сообщили о происшествии органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

Загрязнение реки Рось

Автомобиль, который был без номерных знаков, подняли на поверхность. Также были подняты канистры с химическими веществами.

Загрязнение реки Рось

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По факту загрязнения водоема в с. Збаржевка Погребищенского района, которая является притоком реки Рось, следственным отделом Погребищенского отделения полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.242 (нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины. За такое преступление предусмотрено наказание - до 5 лет лишения свободы.

Загрязнение реки Рось

Кроме того, по фактам краж гербицидов в Козятинском и Липовецкого района открыты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража). Максимальное наказание за такие преступления, предусмотренное законодательством - от 7 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В городе Белая Церковь в Киевской области, после утечки тонны инсектицида в реку Рось в воскресенье отключат водоснабжение.