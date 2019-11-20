Задушил, изнасиловал и обезглавил: в деле о жутком убийстве новый поворот

Фото: facebook.com/pranzhu

В Одесской области разгорелся скандал из-за решения суда в отношении подозреваемого в страшном убийстве 26-летней Анны Заголовской.

38-летнего Виталия Грошева отпустили из СИЗО под домашний арест, несмотря на то, что он сам признался, что задушил жертву, затем изнасиловал и положил тело на железнодорожные пути, где поезд отрезал Анне голову. Об этом рассказала тетя убитой Ната Карташова в Facebook.

"Мне хочется кричать, я хочу, чтобы все знали, кто убийца. Многие помнят: 5 августа 2015 была жестоко убита моя племянница. Убийцу задержали 28 декабря 2015, оснований и доказательств было хоть отбавляй - от видеокамер, сигналов мобильных телефонов, свидетелей и его спермы, его признание во время следственного эксперимента и так далее. По заключению медэкспертизы, причиной смерти была асфиксия (удушение), множество ударов на теле, изнасилование уже мертвого тела, которое затем было обнаружено на железной дороге, поезд переехал голову. Ей было 26 лет", - написала Карташова.

По ее словам, до сих пор продолжается суд первой инстанции. В связи с этим подозреваемый находился в СИЗО. Однако 19 ноября суд постановил отпустить Грошева под домашний арест по месту жительства его матери - село Белино Балтского района Одесской области. Там он обязан носить электронный браслет, однако, по словам родственников жертвы, средство слежения подозреваемому не надели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 17-летнюю студентку нашли изнасилованной и задушенной

Кроме того, женщина пожаловалась на то, что брат предполагаемого убийцы, Михаил Грошев, постоянно покрывал его и сейчас пытается создать алиби.

"Почему сейчас я хочу, чтобы меня услышали? Село, в которое его отправил суд, расположенный в 30 км от границы с Приднестровьем, полиции в населенном пункте нет, сами понимаете, браслетов нет, апелляцию прокуратура подает. Пока взяли, расписали, назначили - это все время, идеальное время для того, чтобы убийца скрылся. До преступления он работал в Рашке строителем, и я прекрасно понимаю, что просто так, не имея оснований, суд через четыре года под домашний арест не отпускает", - добавила тетя убитой.

Судью, который принял скандальное решение, зовут Виктор Позняк.

В лесопосадке Малиновского района города Одессы правоохранители нашли тело 17-летней девушки. Перед смертью ее избили и изнасиловали. Преступника задержали. Им оказался бывший одноклассник покойной.