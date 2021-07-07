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среда, 07 июля 2021 00:42

Задушил, изнасиловал и обезглавил: суд поставил точку в деле о жутком убийстве
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В Одессе осудили 39-летнего Виталия Грошева с селе Белино. Его признали виновным в убийстве 26-летней Анны Заголовской. 14 лет за решеткой - такое решение принял 6 июля Суворовский райсуд города.

В Одессе осудили Виталия Грошева, который в августе 2015 года задушил, изнасиловал и положил под поезд 26-летнюю Анну Заголовську. Грошеву дали 14 лет за решеткой. Отбывать ему осталось 2,6
Фото: предоставлено Натальей Карташевой
В Одессе осудили Виталия Грошева, который в августе 2015 года задушил, изнасиловал и положил под поезд 26-летнюю Анну Заголовську. Грошеву дали 14 лет за решеткой. Отбывать ему осталось 2,6
В Одессе осудили Виталия Грошева, который в августе 2015 года задушил, изнасиловал и положил под поезд 26-летнюю Анну Заголовську. Грошеву дали 14 лет за решеткой. Отбывать ему осталось 2,6

Женщина умерла от асфиксии. После смерти ее изнасиловали, а голову переехал поезд. Дело тянулось почти шесть лет. Все это время подозреваемый находился в СИЗО. Поэтому отбывать в тюрьме ему осталось 2,6 года. Об этом Gazeta.ua рассказала тетя убитой Наталья Карташева.

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"Мою племянницу. убили 5 августа 2015-го. Ее труп нашли на станции "Сортировочная" на железнодорожных путях. Убийцу арестовали через четыре месяца - 29 декабря. Он находился в СИЗО. Суд признал Грошева виновным и приговорил к 14 годам заключения. Однако, так как на момент задержания еще действовал закон Савченко, по которому один день содержания в СИЗО считается за два дня реального срока заключения, в тюрьме он пробудет 2,6 года", - рассказала женщина.

Трагедия произошла в августе 2015 года. Обнаженное и обезглавленное тело 26-летней Анны нашли на железнодорожных путях станции "Одесса-Сортировочная". В декабре того же года правоохранители сообщили о подозрении в совершении этого преступления уроженцу Балтского района Виталию Грошеву. Он признался, что хотел скрыть следы убийства, для чего положил тело жертвы под поезд. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение. На теле обнаружили сперму Грошева и следы изнасилования. Также доказано, что в момент ампутации головы женщина уже была мертва. Дело слушали так долго, потому что несколько раз менялись судьи. Причины - увольнение. Дело начинали рассматривать сначала. При этом каждый раз Грошев просил у судьи время ознакомиться с материалами дела. А в 2019-м суд отпустил Грошева под домашний арест. Но прокуратура подала апелляцию. И его вернули за решетку.

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