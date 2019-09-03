Задушил и бросил в колодец: осудили убийцу беременной жены

Константин Бондаренко и Юлия Волоха год прожили в гражданском браке. Ждали общего ребенка. Фото - facebook.com/Константин Бондаренко

На Днепропетровщине вынесли приговор 24-летнему Константину Бондаренко из села Орловщина. Он задушил и бросил в колодец беременную сожительницу 31-летнюю Юлию Волоху.

За убийство получил 15 лет за решеткой. Такой приговор вынес Новомосковский горрайонный суд 2 августа, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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"Мужчина был пьян. Во время семейной ссоры на бытовой почве руками, а затем с помощью электрического провода, задушил жену, которая была на 9-м месяце беременности. Свою вину мужчина признал полностью", - рассказали корреспонденту Gazeta.ua.

У Юлии сиротой остался сын от предыдущих отношений 3-летний Матвей. Опеку над ним оформили родители убитой.

Убитой Юлию Волоху нашли после обеда 29 апреля. Лежала на дне 5-метрового заброшенного колодца у дома, где жила. До того три дня не выходила на связь. Соседи начали ее искать. Константин отвел пасынка к родственникам. Сам сбежал.