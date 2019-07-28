Задержали полицейского, который помогал рэкетирам

На Киевщине задержали одного из руководителей Белоцерковской полиции. Фото - Информатор

На Киевщине задержали одного из руководителей Белоцерковской полиции. Его подозревают в пособничестве деятельности банды. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"В рамках данного уголовного производства, задержан работник из числа руководящего состава Белоцерковской полиции за пособничество в совершении вымогательства членами преступной организации", - говорится в сообщении.

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Также в прокуратуре сообщили, что в рамках полицейской операции были задержаны 13 участников преступной организации. Продолжаются первоочередные следственные в уголовном производстве.



Накануне в Белой Церкви полиция проводила задержания членов преступной организации. В городе одновременно состоялось 50 обысков.