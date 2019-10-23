Взрыв в центре Киева унес жизни двух человек

На улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером прогремел взрыв. Взорвалась граната.
Погибли двое мужчин, сообщается Киев Оперативный.
Один скончался на месте. Второй в - "скорой".
Осколочные ранения получила также девушка, которая проходила мимо. Ее госпитализировали.
Сообщают несколько версий случившегося. Первая: мужчины сидели на ступеньках бара "Пророк", крутили гранату. Снаряд выпал из рук и сдетонировал.
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По второй версии, между мужчинами произошел конфликт. Потом один из них достал гранату, которая сдетонировала в его правой руке.
Сообщается, что один из погибших был участником АТО на Донбассе.
На место ЧП прибыли полицейские. Вызвали также взрывотехников.
Ранее в Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Он разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.
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