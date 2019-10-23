Взрыв в центре Киева унес жизни двух человек

В центре Киева произошел взрыв. Фото: Полиция Киева

На улице Пушкинской, 34 в центре Киева вечером прогремел взрыв. Взорвалась граната.

Погибли двое мужчин, сообщается Киев Оперативный.

Один скончался на месте. Второй в - "скорой".

Осколочные ранения получила также девушка, которая проходила мимо. Ее госпитализировали.

Сообщают несколько версий случившегося. Первая: мужчины сидели на ступеньках бара "Пророк", крутили гранату. Снаряд выпал из рук и сдетонировал.

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По второй версии, между мужчинами произошел конфликт. Потом один из них достал гранату, которая сдетонировала в его правой руке.

Сообщается, что один из погибших был участником АТО на Донбассе.

На место ЧП прибыли полицейские. Вызвали также взрывотехников.

Ранее в Дарницком районе Киева в результате взрыва пострадал 42-летний мужчина. Он разбирал неизвестный предмет, который нашел в парке Партизанской славы.