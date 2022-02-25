Второе утро масштабной войны: Зеленский обратился к украинцам и россиянам

Владимир Зеленский сообщил, что под ударами находятся и военные, и гражданские. Фото: скриншот с видео

В 4:00 25 февраля российские войска активизировались и ударили ракетами по Украине.

Украинские военные удерживают оборону, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.

"Они говорят, что гражданские объекты для них не мишень. Это ложь. На самом деле они не различают, в каких районах действовать", - сказал Зеленский.

Президент сказал, что под ударом находятся и военные, и гражданские.

"Цель этой атаки - давление. Давление на вас, граждане Украины. Давление на все общество", - подчеркнул он.

Зеленский сказал, что украинские военные не дали врагу реализовать замысел вторжения в первый день.

По его словам, в большинстве направлений неприятеля остановили, но он рассчитывает на то, что наши силы будут уставшими.

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Зеленский еще раз заметил, что Украина отражает нападение наедине, а самые мощные мировые силы - наблюдают. По его словам, атаки врага показывают, что санкции против страны-агрессора недостаточно.

Зеленский сказал, что чем быстрее начнется разговор России, тем меньше будут ее потери.

Президент подчеркнул, что все военнослужащие выполняют свои задачи по максимуму.

"Мы на своей земле за нами правда. Уничтожить наш характер не получится. Ракеты "Калибр" беспомощны против нашей свободы", - подытожил президент.

Зеленский также обратился к жителям России на их языке и попросил бороться против войны в Украине.

"Гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, - мы вас видим. А это значит, что вы нас услышали. Это значит, что вы нам верите. Сражайтесь за нас. Сражайтесь против войны", - призвал он.

Президент подчеркнул, что ночью российские войска уже начали бомбить жилые кварталы. По его словам, все это напоминает 1941 год.

"Авиация врага подло действует над жилыми кварталами, в частности в столице. Ужасные взрывы в утреннем небе над Киевом. Бомбардировка. Попадание в жилой дом. Пожар", - сказал президент.

Президент России Владимир Путин в 4 утра 24 февраля объявил о "специальной военной операции в Украине".